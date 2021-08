https://it.sputniknews.com/20210830/india-febbre-misteriosa-uccide-68-persone-in-una-settimana-12716283.html

India, "febbre misteriosa" uccide 68 persone in una settimana

India, "febbre misteriosa" uccide 68 persone in una settimana

Una “febbre misteriosa”, cui origine non è ancora stata definita, ha ucciso quasi 70 persone in una sola settimana, tra cui 40 bambini, nello Stato dell'Uttar... 30.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-30T14:53+0200

2021-08-30T14:53+0200

2021-08-30T14:53+0200

mondo

india

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/777/28/7772846_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b446ea35c51abe6e35124e825bc616d8.jpg

La maggior parte dei deceduti aveva accusato febbre alta, disidratazione e un improvviso calo della conta piastrinica, mentre altri avevano sintomi tipici della dengue, la malattia tropicale trasmessa dalla zanzara Aedes e che si manifesta con febbre, cefalea, dolore muscolare e articolare, oltre ad un caratteristico esantema simile a quello del morbillo.Molti casi sono stati segnalati dai distretti di Agra, Mathura, Mainpuri, Etah e Kasganj, mentre Firozabad sarebbe il distretto più colpito dello Stato.Il Times of India ha riferito che 72 bambini su 135 ricoverati al Firozabad Medical College stanno combattendo tra la vita e la morte, con oltre il 50 percento di loro che mostra sintomi di dengue.Secondo i funzionari sanitari, solo nelle ultime 24 ore 12 bambini sono morti a causa della febbre.Neeta Kulshrestha ha inoltre aggiunto che tutti i pazienti negli ospedali governativi sono in fase di test per COVID, ma finora nessuno dei casi di infezione virale può essere collegato.“I pazienti con febbre virale vengono ricoverati nei reparti COVID-19. Medici e paramedici sono in allerta. L'intensità della febbre è preoccupante. I bambini impiegano due settimane per riprendersi”, ha lamentato il sovrintendente medico capo del Firozabad Medical College, il dottor Hansraj Singh, affermando che il numero di posti letto è stato aumentato.

raus jUEde Kill Gates è veramente instancabile nella sua nuova veste di untore. 0

1

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, india