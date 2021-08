https://it.sputniknews.com/20210830/il-panjshir-la-provincia-dellafghanistan-che-ha-giurato-resistenza-ad-oltranza-ai-talebani-12717783.html

Il Panjshir, la provincia dell’Afghanistan che ha giurato resistenza ad oltranza ai talebani

Non tutto l’Afghanistan è caduto in mano ai talebani*, esiste ancora una provincia che resiste e ha promesso di non arrendersi. È il Panjshir, una regione... 30.08.2021, Sputnik Italia

I talebani stanno ammassando forze tutto intorno alla provincia del Panjshir, l'unica a non essere ancora caduta sotto il loro controllo, ma il capo della resistenza, Ahmad Massoud, figlio di Ahmad Shah Massoud, ha promesso che onorerà il nome del padre, il famoso ‘Leone del Panjshir’, e mai si arrenderà.Ma che probabilità reali esistano che Massoud e il gruppo cui è a capo, chiamato l’Alleanza del Nord, possa davvero resistere circondato su tutti i lati dai nemici?Secondo gli analisti molto dipenderà dalle possibilità di trovare un compromesso tra i talebani e l’Alleanza del Nord, ma, mentre un dialogo è in corso, le poche vie di accesso alla valle rimangono bloccate e il Panjshir rimane costretto ad una economia di sussistenza.La particolarità di questa provincia è dovuta a ragioni correlate sia alla sua geografia che alla sua storia.Il PanjshirPur trovandosi a soli 150 circa a nord della capitale Kabul, la valle del Panjshir è in realtà isolata come se a separarla dal resto del Paese di chilometri ve ne fosse a migliaia. Incastonata in mezzo alla catena montuosa dell'Hindu Kush, con vette che arrivano a superare i 7mila metri, il suo accesso è possibile solo attraverso strette gole che ne permettono un perfetto arrocco difensivo.La valle ha resistito a lungo alle occupazione straniere - l'esercito dell'Impero britannico non fu in grado di penetrarvi durante il tentativo di conquistare l'Afghanistan nel XIX secolo, né negli anni '80 i sovietici riuscirono ad aver ragione del gruppo capeggiato da Ahmad Shah Massoud, il famoso padre dell’odierno leader dell’Alleanza del Nord e che questi stesso fondò.La maggior parte della popolazione della valle è di etnia tagika, mentre i talebani sono in gran parte pashtun, altro elemento che rafforza la resistenza e il particolarismo della provincia.Massoud, detto il ‘Leone del Panjshir’ resistette ai talebani finché non venne assassinato due giorni prima dell’11 settembre 2001. Ora l’Alleanza del Nord è guidata dal figlio 32enne il quale ha promesso di resistere come avrebbe fatto suo padre.Talebani: Organizzazione terroristica bandita in Russia

