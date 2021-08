https://it.sputniknews.com/20210830/forze-di-resistenza-respingono-un-attacco-dei-talebani-nel-panjshir---media-12723369.html

Forze di resistenza respingono un attacco dei talebani nel Panjshir - media

I militanti del movimento radicale Talebani* hanno attaccato un avamposto nella provincia del Panjshir, ha riferito il canale televisivo Tolo News, citando una... 30.08.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato, l'attacco è stato respinto ma gli scontri proseguono.Il Panjshir è l'ultima provincia afghana non conquistata dai talebani mentre la resistenza, presentata in maggioranza dai tagiki locali, è l'unico focolaio di opposizione organizzata a loro. Il leader della resistenza locale è Ahmad Massoud, figlio di Ahmad Shah Massoud, il leader dell'anti-talebana Alleanza del Nord, ucciso dai terroristi 20 anni fa.Ad inizio agosto i talebani hanno lanciato una vasta offensiva contro le forze governative afghane alla luce della decisione degli USA di ritirare le proprie truppe. Il 15 agosto, i talebani sono entrati nella capitale Kabul e hanno occupato il palazzo presidenziale, e il giorno successivo hanno dichiarato la fine della guerra.La presenza americana in Afghanistan, durata da 20 anni, si concluderà il 31 agosto, quando gli ultimi diplomatici e soldati lasceranno il Paese.*organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

