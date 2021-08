https://it.sputniknews.com/20210830/emergenza-nei-comuni-etnei-sommersi-dalla-terra-vulcanica-musumeci-convoca-vertice-con-i-sindaci-12713444.html

Emergenza nei comuni etnei sommersi dalla terra vulcanica: Musumeci convoca vertice con i sindaci

Il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha convocato per oggi, a palazzo della Regione di Catania, un vertice di protezione civile con i sindaci dei comuni colpiti dalla pioggia di ceneri e lapilli. E' prevista la partecipazione del capo del dipartimento regionale Salvo Cocina.I comuni della fascia ionico-etnea sono stati di nuovo sommersi da una pioggia di materiale piroclastico prodotto dall'intensa attività eruttiva dell'Etna, che si è intensificata domenica pomeriggio a partire dalle 15.45, per durare fino a sera. Attorno alle 19.00 una nube nera di materiale piroclastico ha oscurato il cielo sopra i centri di Giarre, Riposto, Sant'Alfio, Milo e il borgo di Fornazzo. Una pioggia di cenere e lapilli è iniziata a cedere intensamente, fino alle 20.30 di sera, quando il vulcano si è placato. I sindaci: "Così non si può andare avanti"I sindaci dei comuni pedemontani chiedono che venga riconosciuta la natura emergenziale della calamità naturale, dopo sette mesi di frequenti e intensi parossismi dal cratere di Sud Est. "Ho appena parlato con il presidente on. Nello Musumeci, con il quale insieme ai colleghi sindaci va trovata urgente risposta di natura emergenziale", scrive il primo cittadino di Giarre, Angelo D'Anna, che punta il dito contro la "colpevole inerzia del legislatore nel dare un inadeguato inquadramento normativo ad un fenomeno che è naturale dal punto di vista fisico ma innaturale quanto a ripetitività ed effetti".Il sindaco di Milo Alfio Cosentino si dice invece pronto a "gesti eclatanti". I comuni chiedono il sostegno della Regione per far fronte alle spese di pulizia, assegnate a ditte private. Il Comune di Milo, spiega Cosentino, ha impegnato e ancora non pagato circa 300 mila euro, una cifra "insostenibile per un comune di appena mille abitanti". "Occorre che la Regione Siciliana - prosegue - anche tramite la Protezione Civile, dia supporto alle comunità e alle amministrazioni. Perché se è vero che non si attiva lo stato di emergenza, riservato solo a terremoti, eruzioni e incendi, nessuno può negare che questo della cenere sia un'urgenza silenziosa, continua. Che crea enormi problemi anche alle produzioni agricole: agrumi, ortofrutta e viticoltura, che a Milo è la principale fonte di economia tanto che nei prossimi giorni abbiamo in programma la 41esima ViniMilo. Ma adesso siamo in emergenza - conclude - occorre intervenire subito, perché da sindaco ho l'impegno civile e morale della salute pubblica e dell'incolumità dei cittadini, e la cenere per le strade provinciali, di competenza della Città Metropolitana, è anche un fattore di rischio per la viabilità. Abbiamo visto tanti proclami ma pochi risultati. Così non si può andare avanti", conclude la nota.Musumeci invoca l'intervento dell'UeLa soluzione per amministratori e Regioni, è quella di dotare i comuni di strumenti che permettano di affrontare un fenomeno che ha smesso di avere un carattere emergenziale ed è diventato routinario. Il presidente Nello Musumeci si rivolge al Dipartimento di protezione Civile e al governo di Roma per un ulteriore sforzo finanziario e per coinvolgere l'Unione europea, affinché riconosca il fenomeno come calamità naturale, autorizzando un Piano di intervento.

