Crisi dei microchip, gli esperti si sbilanciano: proseguirà almeno fino al 2023

Crisi dei microchip, gli esperti si sbilanciano: proseguirà almeno fino al 2023

La crisi di microprocessori al mondo proseguirà fino al 2023 e avrà un impatto sulla produzione di dispositivi elettronici, automobili e altri prodotti in cui... 30.08.2021

Gli sforzi dei produttori di dispositivi con circuiti elettronici volti a superare la carenza di wafer non possono risolvere velocemente il problema della restrizione di capacità della produzione di chip. I più vulnerabili in queste condizioni, scrive il portale, si sono rivelate essere le case automobilistiche che contano sulla forniture centralizzate di prodotti a semiconduttori.Uno dei motivi della continua crisi, oltre alla pandemia COVID-19, è anche il ciclo di rinnovamento dei prodotti, regolare per i giganti tecnologici come Apple o Samsung: l'uscita del nuovo iPhone ad esempio provocherà un aumento del fabbisogno di chip.La crisi dei semiconduttori, come ritengono gli esperti, potrebbe emergere nuovamente diverse volte dopo brevi stabilizzazioni in quanto la domanda di chip al mondo supera di gran lunga le capacità dei produttori.

Snowstorm Qualche idiota ha voluto le sanzioni contro la Cina. Adesso rimangono senza chip gli occidentali... Lo scopo delle sanzioni era l'esatto opposto, ma non ci si può aspettare che le democrazie liberali capiscano quello che fanno... Non so se arriveranno mai a capire che le sanzioni contro la Cina sono solo un boomerang. 0

