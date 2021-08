https://it.sputniknews.com/20210830/covid-oms-previsti-236000-morti-entro-il-1-dicembre-12715874.html

Covid, OMS: "Previsti 236.000 morti entro il 1 dicembre"

Covid, OMS: "Previsti 236.000 morti entro il 1 dicembre"

L'alto tasso di trasmissione di COVID-19 in tutta Europa è "profondamente preoccupante", ha affermato lunedì l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)... 30.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-30T13:51+0200

2021-08-30T13:51+0200

2021-08-30T13:51+0200

mondo

coronavirus nel mondo

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/10291434_0:47:3474:2001_1920x0_80_0_0_d594bf422707c58ea6b75ce11a38829a.jpg

Il dottor Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS Europa, ha detto ai giornalisti che alla fine dell'estate, il quadro epidemiologico nei 53 paesi che vengono monitorati dalla sua agenzia "è misto" con un "aumento superiore al 10% dell'incidenza dei casi di 14 giorni".Kluge ha affermato che "diversi paesi stanno iniziando a osservare un aumento del carico sugli ospedali" e che "un aumento particolarmente rapido dei casi" si sta osservando nei Balcani, nel Caucaso e nei paesi dell'Asia centrale.Proprio la cifra dei decessi totali, secondo Kluge, potrebbe salire di ben 236.000 unità entro il prossimo 1 dicembre.Finora, la regione ha registrato oltre 64 milioni di casi confermati e 1,3 milioni di morti.Le vaccinazioni rallentanoIl funzionario quindi sostiene l'iniziativa di richiamo del vaccino contro il COVID per le persone di età pari o superiore a 65 anni.L'ufficio europeo dell'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha sottolineato che "i vaccini sono la strada verso la riapertura delle società", ma ha segnalato che "nelle ultime sei settimane, la somministrazione dei vaccini è rallentata".Kluge ha anche sottolineato che "lo scetticismo sui vaccini e la negazione della scienza ci stanno trattenendo dallo stabilizzare questa crisi" poiché la lenta diffusione del vaccino potrebbe aumentare i casi e i decessi e portare all'emergere di nuove, pericolose varianti.

Con tutti i componenti dell' OMS si farà un unico grande rogo, che sia di esempio per tutta l'umanità.

Némesis

Se la prevista morìa di 236000 incovidiati fosse riferita all'insieme dei 53 "monitorati" paesi... prendendo per ancor buona l'aritmetica... farebbe la spaventosa media di quasi 1500 morti al mese per paese (236000 morti : 53 paesi : 3 mesi = 1484~), ovvero... una cinquantina al giorno (mah!... mi sono perso qualcosa, o si tratta soltanto del solito terrorismo per ovini?!)...

0