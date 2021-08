https://it.sputniknews.com/20210830/covid-in-italia-contagi-poco-sopra-i-4mila-tasso-di-positivita-quasi-al-4-12721551.html

Covid in Italia: contagi poco sopra i 4mila, tasso di positività quasi al 4%

Covid in Italia: contagi poco sopra i 4mila, tasso di positività quasi al 4%

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati verificati 4.257 casi di coronavirus secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute. Le guarigioni... 30.08.2021, Sputnik Italia

Oggi l'Italia registra un aumento di 4.257 casi Covid, cifra che porta il totale di casi dall'inizio della pandemia a 4.534.499.Nell'ultimo giorno sono state registrate 53 vittime, mentre il totale dei decessi sale a 129.146.La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata nelle ultime 24 ore di 3.854 unità, cifra che porta il totale dei guariti a 4.263.960.Secondo l'ultimissimo aggiornamento il numero di vaccinati in Italia è salito a 77.323.138.Il numero di pazienti attualmente positivi al Coronavirus registrati oggi è pari a 141.393, con un incremento di 346 unità rispetto alla giornata precedente.Il Ministero della Salute ha registrato, rispetto a ieri, un aumento di 23 unità nelle terapie intensive ed un incremento di 131 unità tra i ricoveri in ospedale.Al momento, degli attualmente positivi, 136.581 si trovano in isolamento domiciliare perché asintomatici o con sintomi lievi, 4.264 sono ricoverati in ospedale e 548 sono attualmente in terapia intensiva (50 gli ingressi giornalieri).

