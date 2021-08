https://it.sputniknews.com/20210830/covid-e-green-pass-non-fermano-il-turismo-in-italia-e-pienone-da-nord-a-sud-12713512.html

Covid e green pass non fermano il turismo in Italia: è pienone da Nord a Sud

Prese d’assalto le Eolie, l’Emilia Romagna e la Versilia. Non si raggiungono i livelli pre-pandemia ma in alcune località è tutto esaurito. 30.08.2021, Sputnik Italia

Un agosto positivo, se non addirittura eccezionale. È quello segnato dalle principali località turistiche italiane che soprattutto ad agosto hanno registrato presenze e prenotazioni superiori alle attese.Anche se i livelli pre-pandemia sono ancora lontani, anche a causa del mancato arrivo di tanti turisti stranieri, i vacanzieri italiani hanno saputo apprezzare le bellezze italiane, affollando alcune località fino al tutto esaurito.In Sardegna, in particolare, l’inizio della stagione è iniziato lento, ma poi ad agosto ha registrato un’accelerazione.Sulla costa toscana si punta anche su settembrePer la Versilia l’agosto 2021 è stato ampiamente positivo. Ottime performance delle principali spiagge, da Forte dei Marmi a Marina di Pietrasanta si erano fatte registrare già a luglio.E adesso da Viareggio al Lido di Camaiore si spera in una coda di stagione "importante" anche a settembre.Eolie prese d’assaltoTantissimi sono stati i villeggianti che hanno scelto di passare le ferie sulle isole siciliane.“Da quando si è ripartiti, da giugno in poi, la stagione è stata positiva, giugno sicuramente è stato superiore all’anno scorso ed è stato abbastanza consistente, luglio e agosto sono andati bene. Agosto in linea con l’anno scorso, luglio addirittura migliore”, ha detto Cristian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie e Isole Minori.La Romagna il sold-outLa riviera romagnola ha rivisto il pienone, Molti italiani e tantissimi stranieri, soprattutto svizzeri, tedeschi, austriaci e francesi.Per Patrizia Rinaldis, presidente dell'associazione albergatori di Rimini “fin da luglio abbiamo cominciato a vedere una richiesta in aumento ma l’exploit lo abbiamo avuto in agosto, perché sin dalla prima settimana c’è stato il quasi sold-out”.Il resto d’Italia con la sorpresa NapoliNel capoluogo campano si contano moltissime prenotazioni, con il 70% delle camere occupate. “Una bella stagione turistica”, nelle parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca.Quasi tutti turisti italiani, circa il 70% degli ospiti, il resto cittadini Ue.Buoni risultati anche in Calabria, dove le presenze sono aumentate gradualmente tra luglio e agosto. E anche qui si spera in presenze anche a settembre.

thor mah.... basta avere il GP e puoi fare assembramenti: la cosa peggiore in caso di pandemia, poco se non per nulla controllati.... a dimostrazione che della salute pubblica NON gliene frega nulla! 0

1

Rachele Samo

Rachele Samo

