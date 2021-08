https://it.sputniknews.com/20210830/conte-sul-reddito-di-cittadinanza-italia-viva-e-centrodestra-non-passeranno-12712135.html

Conte: “Sul reddito di cittadinanza Italia Viva e centrodestra non passeranno”

Conte: “Sul reddito di cittadinanza Italia Viva e centrodestra non passeranno”

Il leader del M5S lancia una stoccata a Salvini e difende Lamorgese: da ministro cosa ha fatto per l’immigrazione? Ha fallito. 30.08.2021, Sputnik Italia

Sono tanti i punti da affrontare al rientro dalle vacanze estive e con la ripresa del lavoro in Parlamento. Quello che preme di più al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è difendere, pur migliorandolo, il reddito di cittadinanza.In un’intervista al Corriere della Sera, Conte, assicura che il reddito di cittadinanza non verrà cancellato: “Le assicuro che non accadrà, non è nell’ordine delle cose. Resto a quanto ha dichiarato Draghi, che condivide la necessità di questo sistema di protezione”.Conte difende il provvedimento, approvato nel suo primo esecutivo, e ribadisce che lo rifarebbe “cento volte”.“L’Italia sul reddito di cittadinanza non può più tornare indietro. Alcune necessità di modifiche scaturiscono tutt’al più dalla sua messa in pratica. Perciò dico sì a un tavolo che monitori la sua efficacia, rafforzi i controlli per evitare abusi e favorisca il dispiegamento di tutti i vantaggi per gli imprenditori collegati alle assunzioni”.La stoccata a Salvini sui migrantiConte poi parla di un vecchio e scomodo alleato, Matteo Salvini, che è stato ministro dell’Interno nel primo esecutivo.Il leader M5S racconta di aver chiesto a Salvini di migliorare il sistema dei rimpatri, “ma non ci riuscì pur avendo i pieni poteri di ministro”.La causa degli insuccessi anche l’assenza dai tavoli europei e i decreti sicurezza che “hanno messo per strada decine di migliaia di migranti dispersi per periferie e campagne”.E poi una parola anche per l’attuale inquilina del Viminale, Luciana Lamorgese, che è “competente e sa come muoversi”.I prossimi passi: processo civile e pensioniConte poi parla di quello che è il programma delle prossime settimane sia in seno al governo sia nelle commissioni e assicura che non ci saranno nuovi scontri con la Guardasigilli Cartabia.E l’altro tema “determinante dell’autunno saranno le pensioni”. Su questo punto Conte propone un confronto “per ampliare la lista dei lavori gravosi ed usuranti sulla base dell’indice Istat di speranza di vita”. O in alternativa “il pensionamento anticipato a 63 anni in base alla sola quota contributiva, con la possibilità a 67 anni di una integrazione in base alla quota retributiva”.

msan.mr Certo, sig. Conte, il reddito di cittadinanza è il vostro reddito elettorale. Voi state costituendo un sistema che protegge il doppio reddito, di Stato-M5stelle/PD e del lavoro in nero che permette l'incasso furbetto e criminale! Avete inoltre messo a carico dei cittadini italiani uno stuolo di "canalizzatori" al lavoro che non c'è e che per i doppi-reddituari non ci sarà mai e per ovvie ragioni! Criminali, siete responsabili di politiche scellerate, evidentemente funzionali all'obiettivo che dall'Alto vuole la morte del nostro Paese! 1

