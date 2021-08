https://it.sputniknews.com/20210830/colombia-ordigno-esplode-nel-quartier-generale-della-polizia-di-cucuta-12-agenti-feriti---video--12720559.html

Colombia, ordigno esplode nel quartier generale della Polizia di Cucuta: 12 agenti feriti - Video

Il comandante della Polizia metropolitana di Cúcuta, in Colombia, ha spiegato che alcuni criminali hanno lasciato l'ordigno esplosivo all'interno dell'edificio... 30.08.2021, Sputnik Italia

Un ordigno è esploso intorno alle 6:30 del mattino nel Distretto 1 di Polizia, situato nel quartiere Comuneros de Atalaya, a Cúcuta, città del Nord Est della Colombia al confine con il Venezuela). Al momento dell'esplosione gli agenti di polizia si stavano preparando per l'addestramento."Alcuni criminali hanno lasciato un ordigno artigianale sotto una delle sedie dell'arredo, provocando danni fisici alle nostre strutture, così come è stato colpito il personale che aveva finito o iniziava la giornata lavorativa, hanno riportato alcuni traumi acustici (...) anche due cittadini che passavano da qui sono stati colpiti allo stesso modo ", ha affermato in un video diffuso sui social il comandante della polizia metropolitana di Cúcuta, il generale di brigata Óscar Moreno.La Segreteria per la sicurezza dei cittadini di Cucúta sta effettuando un sopralluogo per stimare i lasciati dall'esplosione.Dopo l'esplosione, il luogo è stato transennato e sono state immediatamente adottate misure preventive per evitare possibili attacchi alle o vicino alle infrastrutture della polizia.Sul posto sono intervenute diverse ambulanze per soccorrere i feriti.

