Cina, arriva la stretta sui videogame per i minori

Varata in Cina la stretta sull'uso dei videogiochi online da parte dei minori. Secondo quanto affermato, l'obiettivo è la tutela della salute fisica e mentale... 30.08.2021, Sputnik Italia

La National Press and Publication Administration ha emesso la notifica sulla stretta dell'uso di videogiochi online per i minori. Secondo quanto riportato, i ragazzi saranno limitati ad un'ora al giorno per 3 giorni (venerdì, sabato e domenica) ponendo il tetto massimo a 3 ore di gioco settimanali.L'obiettivo della stretta è quello di "un'efficace prevenzione della dipendenza dei minori dai giochi online", un contrasto al fenomeno dell'uso eccessivo di giochi online da parte dei minori, secondo quanto hanno riferito i media ufficiali.Tra gli obiettivi posti alla base di questa stretta c'è anche la tutela della salute fisica e mentale dei minori.

