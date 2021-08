https://it.sputniknews.com/20210830/borrell-dopo-la-crisi-in-afghanistan-lue-crei-una-forza-europea-di-pronto-intervento-12712660.html

Borrell: dopo la crisi in Afghanistan l’Ue crei una forza europea di pronto intervento

Borrell: dopo la crisi in Afghanistan l’Ue crei una forza europea di pronto intervento

L’Alto rappresentante per la politica estera europea rilancia il piano di difesa comune con una forza di 5.000 uomini pronta a muoversi al bisogno, perché gli... 30.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-30T09:02+0200

2021-08-30T09:02+0200

2021-08-30T09:02+0200

afghanistan

ue

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1a/9463081_0:0:3363:1892_1920x0_80_0_0_d6ce81636d2e6e14e36eda343bf40e3a.jpg

L’obiettivo non è indebolire la Nato, ma anzi rafforzarla, dotandola di una forza di pronto intervento europea. È questa la proposta dell’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, che sul Corriere della Sera invita a pensare alla crisi in Afghanistan oltre gli errori, come possibilità per l’Europa di fare un passo avanti nel concetto di difesa comune.La proposta concreta è la creazione di una “Initial Entry Force” europea “che possa agire rapidamente nelle emergenze. La Ue dev’essere in grado di intervenire per proteggere i propri interessi quando gli americani non vogliono essere coinvolti”.Una forza di 5.000 uomini “in grado di mobilitarsi a chiamata rapida”. E se non ci sarà l’unanimità di tutti i Paesi membri “prima o poi un gruppo di Paesi deciderà di andare avanti da solo”, avverte, sottolineando che questa forza europea è necessaria “perché gli americani non combatteranno più le guerre degli altri”.Accogliere gli afgani e aiutare i Paesi confinantiBorrell poi spiega la strategia Ue per i richiedenti asilo e i profughi afgani.Sugli afgani che cercheranno ancora di lasciare il Paese, Borrell è chiaro: “La capacità di assorbimento dell’Europa ha dei limiti e senza una forte cooperazione non si può fare niente. I Paesi limitrofi saranno coinvolti più e prima dell’Europa. Dunque, sì: vuol dire anche dare a quel Paesi un sostegno finanziario come abbiamo fatto con la Turchia”.

thor la nato è in europa proprio per impedire la nascita di un egemone regionale: NON consentirà mai, pertanto, un esercito europeo! Che rappresentante idiota! 1

Paolo .... oltre agli errori dovrebbero riconoscere anche gli orrori da loro perpetrati..... 1

2

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

afghanistan, ue, josep borrell