Bonus Tv, ad una settimana dall'avvio quadruplicate le vendite apparecchi

Una settimana dall'avvio del Bonus Rottamazione Tv sono state registrate cifre positive sulle vendite in corso nei negozi. La notizia emerge dall'associazione... 30.08.2021, Sputnik Italia

Ancra, l'associazione dei rivenditori specializzati in elettrodomestici ed elettronica di consumo aderente a Confcommercio, registra un aumento nelle vendite di apparecchi dall'avvio dell'iniziativa del Bonus Tv.Il presidente di Ancra ha anche sottolineato che il mercato delle tv era già in aumento dalla seconda metà del 2020, ma che il provvedimento del Governo ha dato un'ulteriore mano alle famiglie italiane per rinnovare gli apparecchi televisivi."Il termine rottamazione potrebbe far pensare a vecchi tv abbandonati a loro stessi. Nulla di più sbagliato. Il sistema cosiddetto Raee si occupa di riciclarli tutelando l'ambiente" ha concluso Schiavotto.

