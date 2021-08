https://it.sputniknews.com/20210830/apple-store-antitrust-russa-impone-la-notifica-di-metodi-di-pagamento-alternativi--12718185.html

Il Servizio federale antimonopolio (FAS) della Federazione Russa ha notificato ad Apple l'obbligo di eliminare le violazioni della legislazione costituite dal divieto di inromativa per gli utenti circa sui metodi di pagamento alternativi al di fuori dell'App Store.La società, stando a quanto si apprende dalla nota, dovrà concretizzare tale disposizione entro il prossimo 30 settembre, come riferito dal ministero in una dichiarazione:L'antitrust ha indicato che il dipartimento ha ricevuto segnalazioni da utenti di dispositivi iOS e sviluppatori di applicazioni.Ciò, continua il dipartimento, è dovuto al fatto che Apple prevede una commissione compresa tra il 15% e il ​​30% per ogni pagamento effettuato nell'App Store.Il FAS fa inoltre riferimento alle Linee guida per la revisione dell'App Store, che gli sviluppatori di applicazioni iOS devono seguire e che vietano di informare gli utenti dell'applicazione sulla disponibilità di un metodo alternativo di pagamento delle merci.In particolare, viene riferito che Apple non consente la pubblicazione di applicazioni che contengono collegamenti a siti web esterni o a servizi che prevedono la compilazione di moduli di registrazione che prevedono transizioni in altri browser.

