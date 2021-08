https://it.sputniknews.com/20210830/appello-di-pediatri-e-ginecologi-vaccini-anche-per-le-donne-in-gravidanza-12722986.html

L'appello è rivolto al Ministero della Salute per accelerare la campagna di vaccinazione di donne incinte e figli di età superiore ai 12 anni. 30.08.2021, Sputnik Italia

Accelerare la vaccinazione anti-Covid delle donne in gravidanza ed in allattamento e dei bambini di età superiore ai 12 anni, questa la richiesta fatta al ministero da parte di neonatologi, pediatri e ginecologi."Sono infatti possibili rischi gravi anche per queste categorie" hanno detto gli esperti, affermando invece la completa sicurezza dei vaccini a mRNA per donne in gravidanza e allattamento.La situazione in altri PaesiGli esperti aggiungono poi che in alcuni centri di riferimento nel mondo (come a Parigi, in Israele, in Belgio, in Irlanda, negli USA) la vaccinazione in gravidanza viene offerta di routine.Queste indicazioni sono fornite anche in Italia dall'ultima Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto e ribadite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 25 giugno.Richiesta la promozione dei vaccini a queste categorieA lanciare l'appello al Ministero della Salute e a tutte le istituzioni sono la Società Italiana di Neonatologia, la Società Italiana di Pediatria, la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, la Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani, la Associazione Ginecologi Universitari Italiani, la Società Italiana di Medicina Perinatale, l'Associazione Ginecologi Territoriali e la Società Europea di Rianimazione Pediatrica e Neonatale.

