Afghanistan, talebani condannano l'attacco americano con droni

I talebani hanno chiarito di non aver ricevuto alcuna notifica da parte dello stato maggiore americano sull'operazione svolta nella giornata di domenica. 30.08.2021, Sputnik Italia

Zabiullah Mujahid, portavoce del movimento talebano* ha stigmatizzato gli attacchi aerei statunitensi a Kabul e ha affermato che "gli attacchi arbitrari in altri Paesi sono illegali".L'esercito americano ha riferito di aver colpito un'auto che trasportava grandi quantità di esplosivo e rappresentava una minaccia immediata per l'aeroporto di Kabul.Più tardi, la CNN ha riferito che un attacco di un drone americano a Kabul ha ucciso nove civili, tra cui anche sei bambini.Secondo il Comando Centrale dell'esercito degli Stati Uniti (CENTCOM), responsabile dell'operazione, l'obiettivo era legato al gruppo terroristico Isis-K*, che gli Stati Uniti incolpano per il recente attentato all'aeroporto che ha ucciso oltre 180 persone, tra cui anche 13 militari americani.All'inizio di agosto, i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative in Afghanistan. I talebani sono entrati nella capitale il 15 agosto e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale, e il 16 agosto hanno annunciato che la guerra in Afghanistan era finita e che la forma di governo dello stato sarebbe diventata chiara nel prossimo futuro.L'unica provincia non sotto il loro controllo è il Panjshir, a nord-est di Kabul. L'esercito e i diplomatici statunitensi pianificano di completare l'evacuazione organizzata e lasciare il paese entro il 31 agosto, ma promettono di continuare ad assistere quegli stranieri e locali a rischio che decideranno di partire in un secondo momento. *organizzazioni terroristiche vietate in Russia ed in altri Paesi

