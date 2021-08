https://it.sputniknews.com/20210830/afghanistan-russia-auspica-che-le-armi-americane-non-vengano-usate-in-una-potenziale-guerra-civile-12714973.html

Dal 2002 al 2017 gli USA hanno finanziato l'acquisto di armi in Afghanistan per una cifra pari a $ 28 miliardi. 30.08.2021, Sputnik Italia

Mosca spera che le armi lasciate in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe statunitensi dal paese non vengano utilizzate in una potenziale guerra civile.Lo ha affermato il rappresentante speciale del presidente russo per l'Afghanistan Zamir Kabulov all'emittente Rossiya 24, aggiungendo che è necessario tenere presente il"destino di queste armi".Kabulov ha osservato che Mosca è preoccupata per la situazione della sicurezza e dei diritti umani in Afghanistan, ma ritiene che i "nostri" concetti culturali di democrazia e ordine non dovrebbero essere imposti alle nuove autorità afgane.La Russia prenderà parte a progetti dedicati al risanamento dell'economia afghana, ed è pronta a mettersi subito al lavoro, ha proseguito Kabulov, aggiungendo che occorre adottare misure per evitare che la valuta del Paese venga svalutata perché "il crollo di qualsiasi valuta nazionale porta a conseguenze economiche negative".Inoltre, ci sono preoccupazioni che centinaia di dispositivi biometrici militari, abbandonati nelle basi statunitensi, possano aiutare il gruppo a rintracciare e prendere di mira ex funzionari della sicurezza e sostenitori del governo.Il narcotraffico in AfghanistanIl diplomatico ha inoltre osservato che la minaccia di un aumento del traffico di droga dal paese esiste ancora e ha sottolineato che lo sforzo contro di essa non dovrebbe essere limitato alla retorica. In conclusione, Kabulov ha invitato l'Occidente a non congelare i beni finanziari delle nuove autorità afgane, per evitare di creare ulteriori problemi in una nazione già devastata dalla guerra.

