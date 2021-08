https://it.sputniknews.com/20210830/afghanistan-giornalista-che-intervisto-leader-dei-talebani-e-fuggita-dal-paese-12713374.html

Afghanistan, giornalista che intervistò leader dei talebani è fuggita dal Paese

I talebani hanno preso il controllo del potere in Afghanistan lo scorso 15 agosto. 30.08.2021, Sputnik Italia

La conduttrice televisiva afgana Beheshta Argand, che subito dopo l'ascesa al potere dei talebani aveva intervistato uno dei leader del movimento estremista, è fuggita dal Paese per paura.La giornalista ha confermato la notizia alla CNN:Argand ha lavorato per il canale televisivo TOLO News e a metà agosto, subito dopo la presa di Kabul da parte dei talebani, ha parlato in diretta con un alto funzionario talebano, Abdul Haq Hamad, per un'intervista che ha attirato l'attenzione dei principali media mondiali.Nella prima parte di agosto, i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative in Afghanistan. L'unica provincia fuori dal loro controllo resta il Panjshir, a nord-est di Kabul, una delle regioni più piccole del Paese per superficie e popolazione.Il 15 agosto i guerriglieri sono entrati nella capitale e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Nella notte del 16 agosto, un rappresentante dell'ufficio politico dei talebani, Mohammad Naim, ha affermato che la guerra in Afghanistan era finita e che la forma di governo dello stato sarebbe diventata chiara nel prossimo futuro.

