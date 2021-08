https://it.sputniknews.com/20210830/afghanistan-consiglio-sicurezza-onu-ai-talebani-rispettate-gli-impegni-per-chi-vuole-partire-12723130.html

Afghanistan, Consiglio sicurezza Onu ai Talebani: “Rispettate gli impegni per chi vuole partire”

I Talebani* dovranno onorare gli impegni presi per chi vuole lasciare l’Afghanistan in modo sicuro dopo il 31 agosto ma nessuna “safe zone” per arrivare all’aeroporto di Kabul. È questo il risultato della riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite che si è riunito per approvare la risoluzione sull’Afghanistan ad appena 24 ore dal ritiro definitivo delle forze armate americane dal Paese.Il testo è stato approvato con 13 voti a favore e due astenuti, la Russia e la Cina. Nessuno dei membri si è opposto.La zona protetta per l'aeroporto di Kabul, proposta da Francia e Gran Bretagna per facilitare, sotto la supervisione dell'Onu, l’evacuazione anche dopo il ritiro americano, però non è stata inserita, nonostante la richiesta esplicita del presidente francese Emmanuel Macron alla vigilia della seduta.Evitare altri attacchi e rendere sicuro lo scalo di KabulIl Consiglio di sicurezza chiede una "rapida e sicura riapertura dell'aeroporto di Kabul e dell'area circostante".I membri del Consiglio esprimono “preoccupazione sulle notizie dell'intelligence secondo cui potrebbero avvenire altri attacchi terroristici nell'area”.“Gli afghani dovranno poter viaggiare all'estero, anche lasciare l'Afghanistan in qualsiasi momento e attraverso qualsiasi valico di confine'', recita la risoluzione.Rispetto dei diritti di minoranze, donne e bambiniNel testo si “riafferma” la centralità del "rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle donne, dei bambini e delle minoranze".Nella risoluzione viene anche fatta un’esplicita richiesta ai Talebani di non far diventare il territorio dell’Afghanistan “un rifugio per i terroristi”.E infine, si chiede un accesso sicuro e senza ostacoli alle Nazioni Unite.*Organizzazione terrorista messa al bando in Russia e in altri Paesi.

