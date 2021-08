https://it.sputniknews.com/20210830/afghanistan-consiglio-deuropa-stati-membri-hanno-obbligo-morale-di-accogliere-i-rifugiati-12717001.html

Afghanistan, Consiglio d'Europa: "Stati membri hanno obbligo morale di accogliere i rifugiati"

Afghanistan, Consiglio d'Europa: "Stati membri hanno obbligo morale di accogliere i rifugiati"

Il Consiglio d'Europa ha ricordato ai suoi 47 Stati membri i loro "obblighi" in termini di accoglienza delle persone in fuga dall'Afghanistan. 30.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-30T16:50+0200

2021-08-30T16:50+0200

2021-08-30T17:41+0200

mondo

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/12683658_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_aa12ef7f6d070ad6459c9a9477c5d2fc.jpg

"Gli Stati membri devono onorare i loro obblighi in materia di accoglienza per chi fugge dall'orrenda situazione in Afghanistan". Lo ha affermato oggi il commissario per i Diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, sottolineando che i Paesi hanno la capacità individuale e collettiva per farlo.Il funzionario ha invece criticato le misure, prese da molti stati "per chiudere i confini, limitare le richieste d'asilo e respingere i profughi".In seguito alla presa di potere da parte dei talebani* in Afghanistan, nel Paese si è innescata un'importante crisi umanitaria, che ha portato in poche settimane all'esodo di migliaia di persone.Gli esperti ritengono che nei prossimi mesi la pressione migratoria dall'Afghanistan verso l'Europa possa intensificarsi in maniera significativa.Nelle scorse settimane l'Unione europea ha reso nota la propria intenzione di stanziare ulteriori 57 milioni di euro di fondi per gli aiuti ai profughi provenienti dall'Afghanistan.*organizzazione estremista terroristica bandita in Russia ed in altri paesi

https://it.sputniknews.com/20210828/meloni-e-orban-discutono-del-futuro-dei-rifugiati-non-gravino-su-ue-12694210.html

aidenzio Consiglio d'europa vaffanculo portateli a casa tua oppure mandali negli usa visto che loro e la nato hanno provocato la catastrofe e questa orrenda situazione adenzio 1

giovanni Il consiglio dei ladroni...il solito ente internazionale manipolato dagli anglosionisti...la Russia e'da tempo una vittima di questi impostori...paga milioni di euro per poi prendere sanzioni.e pesci in faccia! 0

3

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, afghanistan