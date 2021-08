https://it.sputniknews.com/20210830/afghanistan-anche-dei-bambini-fra-le-9-vittime-dellattacco-americano-con-droni-a-kabul-12711394.html

Afghanistan, anche dei bambini fra le 9 vittime dell'attacco americano con droni a Kabul

Il Comando centrale dell'esercito americano ha riferito che le conseguenze del raid aereo sono ancora in fase di valutazione 30.08.2021, Sputnik Italia

Il bilancio delle vittime dell'attacco aereo statunitense che domenica ha preso di mira un veicolo nella capitale afghana di Kabul è salito a nove, tutti membri dello stesso nucleo familiare.A riferirlo alla CNN è il fratello di una delle vittime, precisando che si trattava di una famiglia normale, non affiliata all'Isis*".Tra coloro che hanno perso la vita ci sono anche 6 bambini, tra cui la piccola Armin, di 4 anni, il fratello Benyamin di 3 anni e le altre due sorelle, Ayat e Sumaya, di 2 anni.In precedenza, il portavoce del Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), il capitano Bill Urban, ha affermato che domenica è stato effettuato un attacco con dei droni su un veicolo a Kabul, in seguito al quale è stata eliminata una minaccia Daesh-K* per l'aeroporto.Secondo l'emtitente americano CBS, la dimensione dell'esplosione secondaria suggerisce che l'attacco abbia distrutto un'autobomba a pieno carico e non semplicemente neutralizzato un attentatore suicida che viaggiava in macchina.Sabato, il maggiore generale dell'esercito americano William Taylor ha dichiarato che due leader Daesh-K sono stati uccisi e un altro è rimasto ferito in un attacco aereo statunitense nella provincia di Nangarhar in Afghanistan.Gli attacchi all'aeroporto di KabulVenerdì, la Casa Bianca ha ammesso una falla nella sicurezza che ha consentito l'attentato suicida di giovedì all'aeroporto di Kabul, che secondo quanto riferito ha ucciso almeno 182 persone, tra cui 13 soldati statunitensi.L'attacco, rivendicato da Daesh-K, arriva durante la caotica evacuazione dell'Afghanistan organizzata da Washington in seguito all'acquisizione di Kabul da parte dei talebani* il 15 agosto.Mentre l'amministrazione Biden è stata presa di mira sia dai democratici che dai repubblicani per l'evacuazione delle forze americane e degli afgani da Kabul, gli utenti dei social hanno criticato i media statunitensi per aver riferito ipocritamente sulla situazione in Afghanistan.Le operazioni dei droni statunitensi effettuate in diversi Paesi contro gruppi terroristici sono state ritenute molto controverse a causa delle morti civili riportate, che i capi militari definiscono "danni collaterali". Le vittime tra i civili sono diventate pubblicamente note a causa di indagini indipendenti e informazioni divulgate da reporter e altri informatori. Il mese scorso, l'ex analista dell'aeronautica statunitense Daniel Hale è stato condannato a una pena detentiva dopo aver fatto trapelare informazioni riservate sugli attacchi dei droni statunitensi dal suo dispiegamento in Afghanistan che, secondo quanto riferito, hanno ucciso persone innocenti, compresi minori.*organizzazioni terroristiche vietate in Russia ed altri Paesi

