Yemen, attacco degli Houthi a base militare nel Lahj: almeno 30 morti e 60 feriti

Nello Yemen la guerra civile tra ribelli Houthi e forze filogovernative va avanti dal 2014 29.08.2021, Sputnik Italia

Un attacco sferrato dai ribelli Houthi contro la più grande base aerea dello Yemen hanno ucciso almeno 30 combattenti filo-governativi e ne hanno feriti più di 60.Lo hanno riferito fonti mediche vicine alle forze lealiste del governo yemenita all'agenzia di stampa AFP.Il portavoce delle forze armate Mohammed al-Naqib ha detto all'AFP che ci sono state vittime, senza specificare il numero, accusando gli Houthi di aver lanciato missili e utilizzato droni da combattimento.La guerra in Yemen dal 2014 ha contrapposto le forze governative, sostenute da una coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita, contro i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran.Il Paese vive dal peggior disastro umanitario al mondo secondo le Nazioni Unite, con decine di migliaia di morti secondo le ONG e una popolazione sull'orlo della carestia.Nel 2019, gli Houthi hanno rivendicato uno spettacolare attacco di droni contro la base di Al-Anad durante una parata militare lealista. Almeno sei persone sono state uccise, compreso un alto funzionario dell'intelligence.Al-Anad, situata a 60 chilometri a nord della città di Aden, era stata utilizzata prima della guerra dalle forze armate statunitensi per attaccare i guerriglieri jihadisti di Al-Qaeda*.*organizzazione terroristica vietata in Russia ed altri Paesi

