Vaccini, scatta l'ora della terza dose: in Repubblica Ceca somministrazione di massa a settembre

La campagna di immunizzazione con la terza dose del vaccino contro il coronavirus inizierà il prossimo 20 settembre in Repubblica Ceca. I primi che potranno... 29.08.2021, Sputnik Italia

Lo ha annunciato domenica il primo ministro del Paese, Andrej Babis.Al tempo stesso, il premier ha ribadito che la situazione epidemiologica nella Repubblica è buona, perciò non esiste una necessità di discutere della possibile introduzione dell'obbligo vaccinale.Nella giornata di sabato Babis ha dichiarato che il governo del Paese è preparato per l'arrivo di una nuova ondata della pandemia COVID-19, non ci sono pretesti per l'introduzione di lockdown il prossimo autunno. A contribuire a ciò, ad avviso del premier, tra le altre cose saranno anche i test volontari gratuiti di massa tra studenti di scuole ed università, sia molecolari, che antigenici.Secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità della Repubblica Ceca, nel Paese la cui popolazione è di 10 milioni di abitanti attualmente ci sono 2.091 positivi al coronavirus, 57 di loro sono ospedalizzati. Nelle ultime 24 ore a causa del COVID-19 è deceduta una persona, dall'inizio della pandemia il numero di decessi nel Paese è stato di 30.400 persone. 5,4 milioni di persone sono completamente vaccinate contro il coronavirus, mentre 5,9 milioni di persone risultano aver ricevuto la prima dose.

