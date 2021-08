https://it.sputniknews.com/20210829/uragano-ida-joe-biden-proclama-lo-stato-di-emergenza-per-il-mississippi-12700608.html

Uragano Ida, Joe Biden proclama lo stato di emergenza per il Mississippi

Anche lo stato della Louisiana sarà interessato dal passaggio di Ida. 29.08.2021, Sputnik Italia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato d-emergenza per lo stato del Mississippi in ragione dell'approdo ormai prossimo dell'uragano Ida.Ad annunciarlo, in una nota, è stata la stessa Casa Bianca.L'uragano Ida dovrebbe colpire la costa della Louisiana e del Mississippi questa domenica ed è stata classificata come uragano di categoria 4.Ida potrebbe diventare una delle tempeste più forti a colpire lo stato americano della Louisiana dal 1850, come affermato dl governatore John Bel Edwards, che ha citato gli esperti meteorologi. Il sindaco di New Orleans LaToya Cantrell ha fatto appello alla popolazione ad agire con prudenza e, se necessario, ad evacuare la città.I media cubani hanno riferito sabato che la tempesta non ha causato danni significativi dopo essersi abbattuta su Cuba nella giornata di venerdì. Secondo il governo degli Stati Uniti, sabato prima dell'arrivo di Ida è stato tagliato oltre il 90% della produzione di petrolio greggio nel Golfo del Messico.

