Tragedia in Valtellina, ritrovato morto un cercatore di funghi

Dopo giorni di ricerca nei boschi della Valtellina, il corpo di un uomo di 80 anni è stato ritrovato sulle alpi Orobie nel tardo pomeriggio di oggi grazie all'utilizzo di un drone.L'uomo, cercatore di funghi per passione, si era allontanato da casa mercoledì per un'uscita nei boschi della Val Cervia e Val Madre, alla ricerca dei pregiati porcini.Nel non vederlo tornare il figlio, pompiere, ha dato subito l'allarme che ha fatto scattare l'operatività delle forze dell'ordine. All'intervento hanno partecipato il Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, la Sagf della Guardia di finanza di Sondrio ed i Vigili del fuoco del Comando provinciale.Il corpo senza vita dell'uomo è stato individuato a 1300 metri di quota, ai piedi di un dirupo, e tra le ipotesi c'è quella di una caduta. Con impegno i soccorsi hanno recuperato la salma grazie anche all'ausilio di un elicottero di Areu.

