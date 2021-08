https://it.sputniknews.com/20210829/speranza-per-rientro-da-regno-unito-stop-a-mini-quarantena-dei-vaccinati-12704801.html

Speranza: "Per rientro da Regno Unito stop a mini quarantena dei vaccinati"

L'annuncio è arrivato dal ministro della salute che ha comunicato tramite i social la firma di una nuova ordinanza. 29.08.2021, Sputnik Italia

Per coloro che rientrano dal Regno Unito dal 31 agosto non ci sarà più bisogno della mini quarantena. A comunicarlo è stato il ministro Roberto Speranza che ha annunciato la firma di una nuova ordinanza.Per poter evitare la quarantena coloro che rientrano dovranno aver ricevuto entrambe le dosi di vaccino ed essere in possesso di un test molecolare con esito negativo."Ho firmato un’ordinanza di proroga delle misure restrittive per arrivi da altri Paesi. Si dispone il superamento della mini quarantena di 5 giorni per chi viene dal Regno Unito nel caso in cui sia stato completato il ciclo vaccinale e contemporaneamente si abbia un test negativo" ha scritto Speranza.Il ministro ha anche comunicato di aver prorogato le restrizioni per l'arrivo da altri Paesi.

