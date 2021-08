https://it.sputniknews.com/20210829/sos-api-la-produzione-di-miele-crolla-del-25-a-causa-del-clima-pazzo-del-2021-12705369.html

Sos api, la produzione di miele crolla del 25% a causa del clima pazzo del 2021

Sos api, la produzione di miele crolla del 25% a causa del clima pazzo del 2021

Il clima pazzo del 2021 ha causato un crollo nella produzione del miele Made in Italy che registra un calo del 25%, con l'addio ad un vaso di miele su 4. 29.08.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati della banca dati dell’European Severe Weather Database (Eswd), un 2021 segnato in media da quasi due eventi estremi al giorno ha sconvolto la vita delle api causando il crollo della produzione nazionale di miele.L' andamento climatico anomalo infatti ha distrutto le fioriture e creato gravi problemi agli alveari con l'impossibilità per le api di raccogliere il nettare.Api come indicatore dello stato di salute ambientaleSecondo quanto riferito da Coldiretti, questo crollo della produzione è un segnale di difficoltà per le api nostrane che sono un indicatore dello stato di salute dell’ambiente e servono al lavoro degli agricoltori con l’impollinazione dei fiori."Tre colture alimentari su quattro dipendono in una certa misura per resa e qualità dall’impollinazione dalle api, tra queste ci sono le mele, le pere, le fragole, le ciliegie, i cocomeri ed i meloni secondo la Fao. Il ruolo insostituibile svolto da questo insetto è confermato da Albert Einstein che sosteneva che: 'se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita'" ha precisato Coldiretti.L'Italia Paese con oltre 60 varietà di mieleIn Italia esistono più di 60 varietà di miele a seconda del tipo di “pascolo” delle api: dal miele di acacia al millefiori, da quello di arancia a quello di castagno, dal miele di tiglio a quello di melata, fino ai mieli da piante aromatiche come la lavanda, il timo e il rosmarino.Con il Decreto "Sostegni Bis" il settore apistico ha ottenuto 5 milioni di euro per fornire un aiuto economico agli apicoltori che hanno subito pesanti danni a seguito degli eventi atmosferici del 2021."Le risorse stanziate, pur apprezzabili, non risultano tuttavia sufficienti rispetto ai danni subiti dal settore apistico durante il 2021 per effetto degli eventi climatici anomali" ha concluso Coldiretti.

