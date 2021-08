https://it.sputniknews.com/20210829/sondaggi-draghi-promosso-la-fiducia-degli-italiani-nel-premier-e-al-67-al-63-per-il-governo-12709963.html

Sondaggi, Draghi promosso: la fiducia degli italiani nel premier è al 67%, al 63% per il governo

Nel sondaggio dell’Istituto Piepoli la maggioranza degli intervistati è a favore del green pass sia sui mezzi a lunga percorrenza sia per i professori. 29.08.2021, Sputnik Italia

Ampia fiducia da parte degli italiani per il premier Mario Draghi. Secondo l’ultimo sondaggio dell’Istituto Piepoli, sostiene l’operato del presidente del Consiglio il 67%.La fiducia nella squadra di governo a livello complessivo è pari al 63%.Il green pass promossoSecondo il sondaggio Piepoli, per il 63% degli intervistati è corretta l’introduzione dell’obbligo di green pass su navi, aerei e treni a lunga percorrenza.Promosso anche l’obbligo del certificato verde per i professori. È una decisione giusta per il 60% degli intervistati.Sale al 66% per gli elettori del M5S, al 64% per quelli del centrosinistra. Più debole il sostegno degli intervistati di centrodestra, soltanto il 49%. Contrari il 19%.

Irina Derefko Non ci credo neanche, se lo firmasse il sondaggista con il suo sangue. Se fosse cosi', sarebbe la prova della profonda e radicata imbecillità del popolo italico. 4

Don Camillo Molto bene! Sono d'accordo con questo sondaggio! 3

