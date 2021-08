https://it.sputniknews.com/20210829/sigonella-il-primo-volo-di-evacuati-usa-lascia-litalia-destinazione-philadelphia-12706012.html

Sigonella, il primo volo di evacuati USA lascia l'Italia: destinazione Philadelphia

La base NAS di Sigonella sta accogliendo il personale statunitense e i cittadini afghani evacuati da Kabul nell'ambito dell'Operazione Allies Refuge del... 29.08.2021, Sputnik Italia

La NAS dell'US Navy di Sigonella ha reso noto che i primi voli per portare negli Stati Uniti gli evacuati da Kabul, dono decollati a piena capacità sabato 28 agosto. A bordo degli aerei, che raggiungeranno le destinazioni di Philadelphia e Dulles, sono stati imbarcati cittadini statunitensi e afghani vulnerabili. ′′Non potrei essere più orgogliosa dei Marines, marinai, Soldati, Avieri, Guardiani (militari della Forza Spaziale Usa), Funzionari del governo degli Stati Uniti e del nostro personale civile qui che ha lavorato instancabilmente e continuamente per garantire un rifugio sicuro per queste persone vulnerabili," ha detto Anna Wood, Command Master Chief della base Nas Sigonella in una nota riportata sui canali social. La base di Sigonella è stata coinvolta nell'operazione Allies Refuge del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per l'evacuazione sicura di cittadini statunitensi, dei richiedenti del visto speciale di immigrazione e di altri afghani vulnerabili, nel modo più rapido e sicuro possibile. L'operazione è condotta con la collaborazione dell'Aeronautica militare italiana e del governo italiano. "Sono umilmente onorata di poter servire al fianco di così tanti uomini e donne dedicati che rappresentano molteplici agenzie governative", ha detto Kim Krhounek, ministro consigliere per gli Affari politici all'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma e leader del coordinamento interagenzie a Sigonella, secondo quanto riportato da Ansa. Il primo volo da Kabul è arrivato nella base statunitense nella serata di domenica 22 agosto. Il personale di Sigonella si è attivato per preparare l'arrivo degli sfollati. I membri della comunità locale e i dipendenti delle forze statunitensi assegnate alla NAS Sigonella hanno continuato a fare volontariato e donare. Un imam del posto ha effettuato visite quotidiane per fornire agli evacuati sostegno religioso e spirituale. Centinaia di bambini ospitati nella base hanno ricevuto un peluche, indumenti, giocattoli e aiuti destinati a soddisfare le esigenze quotidiane.

