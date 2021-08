https://it.sputniknews.com/20210829/reddito-di-cittadinanza-salvini-annuncia-emendamento-per-cancellarlo-fallimento-assoluto-12700872.html

Reddito di cittadinanza, Salvini annuncia emendamento per cancellarlo: "Fallimento assoluto"

Reddito di cittadinanza, Salvini annuncia emendamento per cancellarlo: "Fallimento assoluto"

"Con i soldi che si risparmiano si rinviano le cartelle esattoriali e si finanzia quota cento", ha annunciato il leader leghista, che sarà il primo firmatario... 29.08.2021, Sputnik Italia

La Lega presenterà in manovra economica un emendamento per cancellare il reddito di cittadinanza a partire dall'autunno. Le risorse del sussidio saranno destinate per rinviare le cartelle esattoriali e finanziare quota 100. Liberare risorse per il rinvio delle cartelle e quota 100La proposta della Lega è quella di utilizzare le risorse destinate al reddito di cittadinanza per alleggerire il carico fiscale e sostenere le pensioni. "Con i soldi che si risparmiano sul reddito cittadinanza si rinviano le cartelle esattoriali e si finanzia quota cento. Conto che sul taglio delle tasse, sulle cartelle esattoriali tutto il centrodestra sia unito", afferma Salvini.Il mea culpa di SalviniIl sussidio era nato con la firma della Lega alla proposta del Movimento cinquestelle, durante il governo giallorosso. Per Salvini il reddito "poteva avere un senso 3 anni fa, quando lo abbiamo votato", ma adesso "si è dimostrato fallimento assoluto" perché "sta alimentando il lavoro nero, la disoccupazione, la concorrenza al ribasso”.Lega si sgancia dunque dalla proposta referendaria di Italia viva e accelera sulla cancellazione del reddito di cittadinanza. Al meeting di Rimini, Salvini aveva annunciato la formazione di una maggioranza "per rivedere" la misura, mentre adesso punta alla cancellazione. Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ha difeso il reddito ribadendo che si tratta di una "misura di civiltà".

