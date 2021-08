https://it.sputniknews.com/20210829/pechino-protesta-per-il-rapporto-usa-su-origine-del-covid-19-12709678.html

Pechino protesta per il rapporto USA su origine del COVID-19

Pechino protesta per il rapporto USA su origine del COVID-19

La Cina esprime la sua ferma protesta agli USA per la pubblicazione del rapporto sull'origine del COVID-19 da parte dell'intelligence statunitense, ha... 29.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-29T23:42+0200

2021-08-29T23:42+0200

2021-08-29T23:42+0200

mondo

politica

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/875/85/8758558_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f2c2120ce9e7880823126be4a84690ee.jpg

Il ministro degli Esteri della Cina esorta Washington a smettere di politicizzare la questione dell'origine del COVID-19. Ha sottolineato che la politicizzazione del problema è "il bagaglio ereditato dalla precedente amministrazione americana" e che prima gli USA lo abbandoneranno, "prima le parti usciranno dalla situazione di stallo".L'intelligence statunitense aveva precedentemente pubblicato un rapporto sull'origine del COVID-19. I servizi segreti americani hanno tratto la conclusione, secondo cui il coronavirus non è stato creato come un'arma biologica. Al contempo, gli inquirenti non sono riusciti ad arrivare ad un opinione unanime, le due versioni principali sono: contatto con un animale infettato, avvenuto in maniera naturale, e un incidente nel laboratorio.In precedenza il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva accusato la Cina di nascondere le informazioni criticamente importanti sull'origine del coronavirus, promettendo che non si fermerà fino a quando non otterrà le risposte. Lo scorso maggio la Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione, secondo cui la versione della diffusione del COVID-19 per un incidente nel laboratorio non viene esclusa.

https://it.sputniknews.com/20210827/per-intelligence-usa-il-covid-non-e-unarma-biologica-12689597.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, coronavirus