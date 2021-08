https://it.sputniknews.com/20210829/palamara-iss-al-via-i-test-salivari-per-elementari-e-medie-meno-chiusure-e-piu-controlli--12700940.html

Palamara (Iss): “Al via i test salivari per elementari e medie, meno chiusure e più controlli”

Palamara (Iss): “Al via i test salivari per elementari e medie, meno chiusure e più controlli”

Esami su un gruppo di classi “sentinella” da ripetere ogni 15 giorni per monitorare i contagi e l’andamento della pandemia e avere un protocollo “agile”. 29.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-29T10:27+0200

2021-08-29T10:27+0200

2021-08-29T10:27+0200

scuola

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/10153059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd6d20b711b73ae9fca8131a8d16990f.jpg

Uno screening continuo e attendibile sulla fascia di età che ancora non può vaccinarsi. Una mappatura reale dell’andamento delle infezioni con aggiornamenti costanti. È questo l’obiettivo del piano messo a punto dall’Istituto superiore di sanità e dalla cabina di regia del commissario Figliuolo per il rientro a scuola: test salivari facilmente gestibili e altamente affidabili in classi “sentinella” nelle scuole elementari e nelle medie da ripetere ogni 15 giorni.Lo annuncia sul Corriere della Sera Anna Teresa Palamara, responsabile del dipartimento Malattie infettive dell’Iss. “L’obiettivo è gravare il meno possibile sulle famiglie e allo stesso tempo garantire un monitoraggio efficace, uniforme su tutto il territorio nazionale per controllare la circolazione del virus”.Una strategia da avviare dall’inizio dell’anno scolastico e che sarà pienamente operativa in autunno-inverno, spiega Palamara.Come funzionerà il pianoPalamara spiega che “il piano di monitoraggio è basato su scuole sentinella primarie e secondarie (elementari e medie) individuate dalle Regioni. Un certo numero di studenti verranno sottoposti a test salivari periodici che poi verranno analizzati con la tecnica molecolare”.È stato scelto il metodo salivare per evitare quello più traumatico dei tamponi naso-faringei, ma, assicura Palamara, sono stati individuati test altamente affidabili che non producono falsi positivi o falsi negativi.Quindi “protocolli agili per evitare chiusure inutili e controproducenti per la vita di bambini e famiglie”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

scuola, coronavirus in italia