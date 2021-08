https://it.sputniknews.com/20210829/nasa-lancia-in-orbita-razzo-falcon-9-la-space-dragon-portera-22-tonnellate-di-carico-sulla-iss-12702135.html

NASA lancia in orbita razzo Falcon 9: la Space Dragon porterà 2,2 tonnellate di carico sulla ISS

Il lancio è avvenuto con successo e permetterà di rifornire la Stazione Spaziale Internazionale. 29.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-29T11:01+0200

Questa mattina, alle 09.15 ora italiana da di Cape Canaveral, in Florida, è stato lanciato con successo in orbita il razzo Falcon 9 con la navicella Space Dragon.La missione del vettore consiste nel consegnare 2,2 tonnellate di carico alla ISS ed è trasmessa in diretta dalla NASA.Quello odierno è il quarto volo per il primo stadio del razzo Falcon 9, precedentemente utilizzato per lanciare due missioni Crew Dragon con equipaggio e lanciare un satellite commerciale.Come riportato dalla NASA alla vigilia del lancio, la navicella porterà in orbita non solo materiali per esperimenti scientifici e nuove attrezzature, ma anche frutta e verdura fresca per l'equipaggio della stazione.Si prevede che la Dragon rimanga sulla ISS per circa un mese, dopodiché tornerà sulla Terra con i risultati del lavoro scientifico svolto in orbita.Il lancio del razzo era previsto per il 28 agosto, ma è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche.

