https://it.sputniknews.com/20210829/motogp-silverstone-vince-quartararo-su-rins-ed-expargaro-primo-podio-per-laprilia-12705633.html

MotoGP Silverstone, vince Quartararo su Rins ed Expargaro. Primo podio per l'Aprilia

MotoGP Silverstone, vince Quartararo su Rins ed Expargaro. Primo podio per l'Aprilia

La gara della classe regina va a Quaratararo. Secondo Rins. Primo podio per l'Aprilia con Expargaro, terzo

2021-08-29T14:45+0200

2021-08-29T14:45+0200

2021-08-29T15:01+0200

gran bretagna

motociclismo

motori

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/12705117_307:968:1811:1814_1920x0_80_0_0_41858767ba3dd080e44a57a900d0d82c.jpg

Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio d'Inghilterra a Siverstone, precedendo la Suzuki di Alex Rins e l'Aprilia di Aleix Espargaro.Si tratta del primo podio nella classe regina per una moto Aprilia.Nella classifica del campionato mondiale, Quartararo consolida la sua leadership e sale a quota 206 punti, davanti a Johan Mir con 141 e Johann Zarco con 137.La prossima gara del Motomondiale è in programma in Spagna. Il 12 settembre il circuito di Ciudad del Motor de Aragon ospiterà il round 13, Gran Premio Tissot de Aragon.

gran bretagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gran bretagna, motociclismo, motori