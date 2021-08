https://it.sputniknews.com/20210829/milano-brucia-grattacielo-in-via-antonini---video-12708693.html

Milano, brucia grattacielo in via Antonini

Milano, brucia grattacielo in via Antonini

A Milano brucia la facciata di un grattacielo in via Antonini. Vigili del Fuoco sul posto. 29.08.2021

Incendio in corso a Milano: le fiamme divorano la facciata di un grattacielo in Via Antonini.Lo stabile, che conta 15 piani, è situato nella periferia sud del capoluogo lombardo.Secondo quando riporta ANSA, le fiamme si sono propagate dall'ultimo piano, provocando il crollo di alcune vetrate della facciata.La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Le testimonianze su socialDai social network arrivano video e foto che documentano l'entità dell'incendio.

