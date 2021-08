https://it.sputniknews.com/20210829/migranti-due-velieri-intercettati-in-salento-un-centinaio-gia-sbarcati-a-leuca-12703248.html

Migranti: due velieri intercettati in Salento, un centinaio già sbarcati a Leuca

Doppio sbarco domenica mattina sulle coste salentine. Una barca a vela è stata scortata a riva poco dopo le nove, mentre un'altra è pronta per l'approdo. 29.08.2021, Sputnik Italia

Due imbarcazioni di migranti sono state intercettate all'alba di domenica mattina al largo di Santa Maria di Leuca, in Puglia. Si tratta di due barche a vela individuate dai i militari del Roan della guardia di finanza, secondo quanto riferisce la stampa locale. Il primo veliero è sbarcato attorno alle 9.00 porto della frazione di Castrignano del Capo. Le 112 persone a bordo sono state soccorse in banchina dai volontari del Comitato di Lecce della Croce Rossa e dal 118. I migranti sono di origine egiziana, afghana, kirghisa, siriana, iraniana e yemenita. Tra loro ci sono diversi minori non accompagnati. La seconda imbarcazione potrà raggiungere il porto quando saranno ultimate le operazioni di sbarco della prima. Presenti sul posto, oltre al sindaco di Castrignano del Capo Santo Papa, anche i militari della capitaneria di porto e guardia costiera dell’ufficio locale marittimo di Santa Maria di Leuca, polizia e carabinieri.Nella notte altre 115 persone sono sbarcate in Sicilia, nell'isola di Lampedusa, con quattro barchini.

