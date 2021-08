https://it.sputniknews.com/20210829/medico-di-palermo-non-ammette-piu-pazienti-no-vax-12697286.html

Medico di Palermo non ammette più pazienti no-vax

Un medico di Palermo ha scelto, dall’1 settembre non ammetterà più presso il suo studio medico pazienti che non si siano vaccinati contro il coronavirus. 29.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-29T08:28+0200

2021-08-29T08:28+0200

2021-08-29T09:21+0200

La mia non è paura della malattia dice, “ma non posso permettermi uno stop lavorativo a causa della prevista quarantena in caso di contagio, cosa che ovviamente sta a cuore anche a chi viene a farsi visitare presso il mio studio” intendendo i vaccinati.“Spero che altri colleghi si comportino allo stesso modo”, concluso così il post.L’invito ai colleghi: fate come meTogliere l’assistenza sanitaria ai no-vaxE mentre i no-vax si organizzano per bloccare i treni di tutta Italia il giorno 1 settembre, arriva da un senatore di Forza Italia la proposta di togliere il Servizio sanitario nazionale ai non vaccinati per scelta, garantendo loro solo l’assistenza di urgenza.Un metodo per costringerli a vaccinarsi poiché altrimenti non potrebbero più curarsi in un ospedale o in altra struttura sanitaria pubblica, o accedere a prestazioni mediche coperte dal Ssn.

Don Camillo Il medico di Palermo ha ragione. Io sono contro l'obbligo del vaccino ma ritengo che chi decide di non vaccinarsi non dovrebbe aver diritto alle cure in caso di contagio. Bisogna lasciar scegliere, il vaccino o firmare un documento di rinuncia alle cure. Infatti le cure per il covid sono altrettanto sperimentali quanto il vaccino. 5

franco296 Miserabile fallocefalo sottanato, direi che seguendo il ragionamento del mediconzolo, sia più che giusto che anche il vaccinato, una volta contagiato , in quanto ha evitato l'uso dei "dpi" (il vaccino non evita il contagio, ma se non ci si crede, si può sempre sperimentare evitando di calzare la mascherina) non vada curato!!!!!! 3

