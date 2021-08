https://it.sputniknews.com/20210829/la-turchia-acquistera-un-altro-lotto-di-s-400-dalla-russia-parola-di-erdogan-12704403.html

La Turchia acquisterà un altro lotto di S-400 dalla Russia, parola di Erdogan

La Turchia acquisterà un altro lotto di S-400 dalla Russia, parola di Erdogan

Alla fine del 2017 Russia e Turchia hanno firmato un contratto da 2,5 miliardi di dollari per la consegna di quattro batterie S-400, di 36 unità di fuoco e 192... 29.08.2021, Sputnik Italia

Ankara non ha dubbi sul fatto che sarà in grado di acquistare una seconda partita di sistemi di difesa aerea S-400 dalla Russia.Ad affermarlo è stato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan:Questa settimana, l'esportatore statale russo di armi ha annunciato che entro la fine dell'anno sarebbe stato firmato un contratto per la consegna di ulteriori S-400 alla Turchia.Russia e Turchia hanno firmato un contratto per la consegna di una partita di S-400 nel 2017, con le consegne di sistemi di difesa aerea alla parte turca sono state effettuate nell'estate-autunno del 2019. L'accordo ha causato una crisi nelle relazioni della Turchia con gli Stati Uniti: Washington ha chiesto in cambio di acquistare complessi American Patriot, minacciando di ritardare o addirittura annullare la vendita dei nuovi caccia F-35 della Turchia, nonché di imporre sanzioni in conformità con CAATSA ( Legge sulla lotta agli avversari dell'America attraverso sanzioni).

