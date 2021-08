https://it.sputniknews.com/20210829/kabul-raid-usa-con-drone-colpisce-veicolo-riempito-di-esplosivo-vicino-allaeroporto-12708273.html

Kabul, raid USA con drone colpisce veicolo riempito di esplosivo vicino all'aeroporto

L'auto distrutta nell'attacco eseguito da un drone americano nella capitale afghana trasportava una grande quantità di esplosivi e rappresentava un'immediata... 29.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-29T18:01+0200

2021-08-29T18:04+0200

Secondo quanto dichiarato dallo United States Central Command (CENTCOM), che ha coordinato l'operazione, l'obiettivo era legato al gruppo terroristico ISIS-K*, accusato dagli USA di aver compiuto il recente attacco vicino all'aeroporto che ha ucciso 13 militari statunitensi.I militari hanno aggiunto che al momento non dispongono dei dati riguardo alle vittime tra i civili, ma continuano a monitorare la situazione.Si tratta del secondo raid degli Stati Uniti contro obiettivi ISIS, dopo l'attentato compiuto nei giorni scorsi. Nel primo attacco, effettuato vicino al confine con il Pakistan, due guerriglieri sono stati eliminati da un drone. Nella serata di ieri le autorità statunitensi avevano avvisato sull'alta probabilità di nuovi attacchi terroristici contro l'aeroporto di Kabul nelle prossime 24-36 ore.*Daesh (noto anche come ISIS/ISIL/IS) e i talebani è sono dei gruppi terroristici illegali in Russia e in molti altri paesi.

