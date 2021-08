https://it.sputniknews.com/20210829/israele-bombarda-gaza-in-risposta-ad-un-attacco-di-hamas-con-i-palloni-incendiari-12703906.html

Israele bombarda Gaza in risposta ad un attacco di Hamas con i palloni incendiari

L'Idf ha fatto sapere in una nota di aver colpito un complesso militare e un tunnel sotterraneo dell'organizzazione che controlla l'enclave palestinese, in... 29.08.2021, Sputnik Italia

Alcuni siti militari di Hamas sono stati colpiti questa domenica durante un raid aereo di Israele sulla Striscia di Gaza. Lo hanno reso noto le Forze di Difesa Israeliane (IDF) in un comunicato diffuso sui canali social.L'IDF ha specificato che nell'incursione è stato distrutto un complesso militare di Hamas e un tunnel sotterraneo utilizzato dal gruppo islamista che controlla Gaza. L'operazione è avvenuta in risposta ad un attacco con palloni incendiari e alle "violente rivolte" all'interno dell'enclave.Sempre più in bilico la tregua raggiunta grazie alla mediazione dell'Egitto, dopo l'escalation di maggio. Alcuni gruppi palestinesi hanno ripreso le proteste al confine tra Israele e Gaza, con l'obiettivo di spingere Israele ad allentare le restrizioni sull'enclave. L'esercito israeliano ha confermato che centinaia di palestinesi si sono radunati lungo la frontiera durante la notte, lanciando esplosivi e bruciando pneumatici.In base a quanto riportato da Reuters, l'Idf ha riferito che le sue truppe hanno risposto con "mezzi di dispersione antisommossa", mentre i medici di Gaza hanno dichiarato che almeno sei palestinesi sono rimasti feriti, tra cui uno gravemente. Poche ore dopo, attacchi aerei israeliani prima dell'alba hanno preso di mira un complesso di produzione di armi di Hamas e un tunnel che si dice sia stato utilizzato dai militanti, dopo che palloni incendiari sono stati inviati attraverso il confine. Non ci sono notizie di vittime negli attentati.

