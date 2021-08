https://it.sputniknews.com/20210829/iraq-blinken-le-operazioni-usa-contro-lisis-non-sono-ancora-terminate-12701444.html

Iraq, Blinken: le operazioni USA contro l'Isis non sono ancora terminate

Le forze armate americane rimarranno nel Paese per l'addestramento delle forze armate irachene. 29.08.2021, Sputnik Italia

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha assicurato al presidente iracheno Barham Salih che le operazioni contro lo Stato Islamico* nel Paese non sono terminate.E' quanto dichiarato dal portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, che ha precisato come le operazioni USA in Iraq entreranno presto in una nuova fase.Blinken ha tenuto un colloquio con il capo di stato irachenlo nel corso della giornata di sabato.Price ha confermato che gli Stati Uniti si sono impegnati per mantenere la stabilità in Iraq e che Washington ha preso atto degli sforzi del governo per tenere delle elezioni libere ed eque il prossimo 10 ottobre.Attualmente ci sono circa 2.500 soldati statunitensi in Iraq che assistono le forze locali per contrastare i resti di Daesh.Biden ha dichiarato a luglio che la missione di combattimento degli Stati Uniti in Iraq si sarebbe conclusa entro la fine di quest'anno. Dopo il 31 dicembre 2021, gli Stati Uniti dovrebbero passare all'addestramento e all'assistenza delle forze irachene per contrastare lo Stato islamico e altri gruppi terroristici.*organizzazione terroristica vietata in Russia ed in altri Paesi

