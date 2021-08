https://it.sputniknews.com/20210829/incidente-in-a14-si-ribalta-cisterna-che-trasportava-vino-coda-di-12-chilometri-12707638.html

Incidente in A14: si ribalta cisterna che trasportava vino, coda di 12 chilometri

L'incidente, avvenuto verso le 13 di questa domenica, ha coinvolto l'intervento della Polizia stradale. 29.08.2021, Sputnik Italia

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto due incidenti hanno causato numerosi disagi agli automobilisti e code chilometriche in entrambe le direzioni.All'altezza di Ortona si è formata una coda di 3 chilometri a causa di un'incidente, ma quello più impegnativo si è verificato tra la Val di Sangro e il casello di Francavilla, dove si è ribaltata una cisterna che stava trasportando vino.L'ultimo incidente, dove il mezzo avrebbe urtato il guardrail nella corsia di sorpasso, non ha riportato feriti ma ha causato una coda di 12 chilometri.Sul posto è giunta la Polizia stradale a effettuare le prime manovre di emergenza, mentre Autostrade per l’Italia informa che è in atto la distribuzione dell'acqua ai veicoli in coda.

