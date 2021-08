https://it.sputniknews.com/20210829/il-fenomeno-delle-case-a-un-euro-sbarca-anche-vicino-roma-i-primi-due-lotti-a-maenza--12702740.html

Il fenomeno delle “case a un euro” sbarca anche vicino Roma: i primi due lotti a Maenza

A poco più di 100 chilometri dalla Capitale, il comune mette in vendita due abitazioni da ristrutturare. L’obiettivo è ripopolare il borgo in provincia di... 29.08.2021, Sputnik Italia

Dopo i tanti esperimenti in Sicilia, in Toscana e in altre Regioni d’Italia, il fenomeno delle “case a un euro” messe in vendita dalle amministrazioni comunali per recuperare il centro storico e rivitalizzare il tessuto socio-economico, arriva anche nel Lazio.Il primo Comune ad adottare l’approccio è quello di Maenza, in provincia di Latina, a poco più di 100 chilometri da Roma. Le prime due case sono state messe online su una sezione del sito dedicata e il Comune ha già annunciato che ci saranno altri bandi per manifestazione di interesse per i ritardatari.Si tratta di case diroccate, da ristrutturare, che sono messe in vendita al prezzo simbolico perché ormai disabitate da tempo e un peso per i proprietari che pagano le tasse sull’immobile.Le finalità dell’amministrazioneL’obiettivo spiega il Comune, è “il recupero della funzione abitativa del centro storico mediante riqualificazione del suo tessuto urbanistico-edilizio e la sua rivitalizzazione favorendo l'insediamento abitativo di famiglie, di attività turistico-ricettive e di negozi o botteghe artigianali”, si legge sul sito.Inoltre, l’amministrazione con la vendita dei primi due lotti e dei futuri, intende “recuperare e valorizzare questi immobili siti nel centro storico, restituirli alla loro funzione, soprattutto abitativa, al fine di recuperare o, quanto meno, arginare il fenomeno dello spopolamento che il comune di Maenza sta registrando da molti anni e che ha determinato una significativa diminuzione di popolazione”.Sul sito del Comune sono disponibili tutte le informazioni, le piantine, i documenti delle case e qualche foto.

