Gelmini: “Salvini attacca il bersaglio sbagliato sui migranti. Ingiusto colpire Lamorgese”

Gelmini: “Salvini attacca il bersaglio sbagliato sui migranti. Ingiusto colpire Lamorgese”

La ministra per gli Affari regionali difende la collega al Viminale sull'aumento degli sbarchi e invita i partiti al senso di responsabilità.

La ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini è netta: “Non possiamo perdere neppure un giorno in polemiche: ogni partito, adesso, mostri senso di responsabilità”.Un messaggio diretto alla Lega e in particolare al leader Matteo Salvini e ai suoi attacchi alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sull’aumento degli sbarchi.“La campagna elettorale per le amministrative, il semestre bianco, la corsa per il Quirinale non devono causare eccessive fibrillazione. Da questa crisi, pandemica ed economica, non siamo ancora usciti”, ammonisce Gelmini.Per la ministra, ancora una volta, serve la solidarietà nazionale ma anche europea.Proseguire con Draghi e con il PnrrParlando a Repubblica, Gelmini aggiunge che la sua preoccupazione è andare oltre le polemiche, i dibattiti sul Quirinale e le amministrative, perché “abbiamo un cronoprogramma per la spesa del Pnrr da realizzare, 53 riforme da fare. Non ci sono time-out, in questa partita”.Inoltre, se dovesse essere eletto presidente della Repubblica, “non c’è un sostituto possibile dell’attuale premier: se Draghi andasse al Colle, non si potrebbe che prendere la strada di nuove elezioni”.Forza Italia è per l’obbligo vaccinaleGelmini infine parla dell’annosa questione vaccini e green pass.Per la ministra “se nel giro di qualche settimana non si raggiunge l’80% di immunizzati credo che sarebbe giusto prevedere una forma di obbligo vaccinale, almeno per chi svolge funzioni pubbliche”.

