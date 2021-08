https://it.sputniknews.com/20210829/gaffe-di-joe-biden-si-addormenta-durante-i-colloqui-con-il-premier-israeliano-bennett---video-12703121.html

Gaffe di Joe Biden: si addormenta durante i colloqui con il premier israeliano Bennett - Video

Gaffe di Joe Biden: si addormenta durante i colloqui con il premier israeliano Bennett - Video

Nelle scorse ore si sono tenuti dei colloqui bilaterali alla Casa Bianca tra Joe Biden e Naftali Bennett.

Nelle ultime ore su Twitter si è iniziato a discutere molto attivamente il comportamento insolito tenuto dal presidente degli Stati Uniti di Joe Biden durante l'incontro ufficiale con il primo ministro israeliano Naftali Bennett.Nella sequenza filmata, facilmente reperibile proprio sul social network bianco-azzurro, è possibile constatare come Biden si sia letteralmente addormentato durante i colloqui bilaterali a Washington.La Casa Bianca ha rilevato in una nota che durante l'incontro i leader dei due Paesi hanno discusso delle relazioni bilaterali e del problema della sicurezza in Medio Oriente.L'ironia degli utenti del webSecondo alcuni, anche Bennett si sarebbe accorto delle insolite maniere di Biden, e avrebbe così deciso di aiutare ilcollega.

