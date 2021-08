https://it.sputniknews.com/20210829/forte-esplosione-a-kabul---media-12705835.html

Un'esplosione è avvenuta nella capitale dell'Afghanistan, Kabul. Lo riferisce l'Agence France-Presse.I media locali, tra cui Herat Times, affermano che una potente esplosione è avvenuta nei pressi dell'aeroporto di Kabul.Fino ad ora non è stata segnalata la presenza di eventuale vittime.In rete è emerso un video che mostra del fumo nero che si alza sopra gli edifici, presumibilmente nell'area in cui è avvenuta la deflagrazione.Una fonte della sicurezza della polizia di Kabul ha detto che un razzo ha colpito una zona residenziale del 15esimo distretto della capitale, senza tuttavia commentare l'eventuale presenza di vittime.Gli attentati all'aeroporto di KabulL'incidente arriva in un momento nelle ore in cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la First Lady Jill Biden sono arrivati ​​alla base dell'aeronautica di Dover per porgere l'estremo saluto ai 13 militari statunitensi uccisi nei due attentati suicidi avvenuti lo scorso giovedì fuori dall'aeroporto di Kabul. Il bilancio delle vittime di quegli attacchi è stato di 170 persone, per lo più cittadini afgani disposti a salire su un volo di evacuazione per fuggire dal paese dopo che i talebani* hanno preso il potere all'inizio di questo mese.

