Formula 1: Gp del Belgio sospeso per la pioggia, ma vince Max Verstappen

La decisione dei giudici di gara premia l'olandese. Secondo George Russel, terzo Lewis Hamilton. 29.08.2021, Sputnik Italia

Il Gp del Belgio a Spa Francorchamps non va in scena causa pioggia. Dopo alcuni tentativi di partenza gara sospesa per impraticabilità della pista.Valida la classifica registrata al termini del terzo giro disputato diero la Safety Car, ma con punteggi dimezzati.Vince Max Verstappen su Red Bull, davanti a George Russel su Williams e Lewis Hamilton su Mercedes.Ferrari rispettivamente 8° con Charles Leclerc e 10° con Carlos Sainz.Il Mondiale di Formula 1 riparte domenica prossima con il Gp d'Olanda sul circuito di Zandvoort.

