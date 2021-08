https://it.sputniknews.com/20210829/fedriga-adesso-una-campagna-sui-vaccini-sul-web-per-gli-indecisi-operazione-verita--12701315.html

Fedriga: “Adesso una campagna sui vaccini sul web per gli indecisi: Operazione verità”

L’invito del governatore del Friuli-Venezia Giulia al governo per sconfiggere la sacca di persone che non si fidano dei sieri e raggiungere l’immunità dell’80%... 29.08.2021, Sputnik Italia

Una proposta per battere sullo stesso campo, quello dei social media e di internet, le notizie virali che seminano disinformazione sui vaccini. “Per convincere gli indecisi, lo diremo al governo, deve partire a settembre una grande campagna sul web, chiamiamola Operazione verità”. È la proposta di Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni che parla al Corriere della Sera.Per questo il governo deve "combattere con le stesse armi. Andare sui social e raccontare la verità: il vaccino è sicuro, è efficace. Prendiamo degli scienziati come testimonial, per fortuna ne abbiamo”.L’immunità è ancora a portata di manoPer il presidente della Conferenza delle Regioni l’obiettivo di immunizzare l’80% della popolazione entro il 30 settembre è ancora raggiungibile.Questo consentirà di portare avanti l’inizio dell’anno scolastico, fino a quando ci sarà anche la capienza dei mezzi pubblici all’80%: “Ma se la situazione sanitaria peggiora e la capienza scende al 50%, allora no. A quel punto non ci sarebbero mezzi sufficienti e per ordinarne di nuovi passerebbe troppo tempo”.

Rachele Samo

