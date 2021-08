https://it.sputniknews.com/20210829/evacuazione-di-kabul-alla-fase-finale-usa-si-preparano-a-lasciare-il-controllo-dellaeroporto--12702368.html

Evacuazione di Kabul alla fase finale: Usa si preparano a lasciare il controllo dell'aeroporto

Evacuazione di Kabul alla fase finale: Usa si preparano a lasciare il controllo dell'aeroporto

I talebani controllano già tre ingressi dello scalo internazionale afghano, l'unica porzione di territorio lasciata alle forze della coalizione per completare... 29.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-29T09:55+0200

2021-08-29T09:55+0200

2021-08-29T09:55+0200

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/12686775_0:48:2731:1584_1920x0_80_0_0_262e55088ba40e13436fda2215728f94.jpg

L'evacuazione di Kabul è entrata nella sua fase finale. Le forze Usa si preparano a lasciare Kabul ponendo fine a quasi venti anni di presenza militare in Afghanistan. Secondo quanto riferisce Reuters, citando una fonte interna della coalizione, restano poco più di 1.000 civili da trasportare in aereo. I talebani* controllano tre ingressi dello scalo internazionale, compreso l'ingresso alla sezione militare.I talebani* hanno schierato un'unità di forze speciali all'ingresso principale dell'aeroporto circa due settimane fa. "Siamo pronti ad assumere la sicurezza e la responsabilità tecnica dell'aeroporto", ha rimarcato. Il passaggio di mano è avvenuto dopo l'attentato suicida di giovedì scorso davanti all'aeroporto di Kabul, rivendicato dall' ISIS* - K, il braccio afghano dello Stato Islamico*. Nell'attacco terroristico sono morti 170 afghani e 13 soldati statunitensi che si trovavano all'ingresso Est dello scalo internazionale. Il ritiro delle truppeLe forze della coalizione si sono impegnate a lasciare l'Afghanistan entro il 31 agosto, nonostante le richieste di posticipare il ritiro di alcuni leader occidentali. Il presidente Biden è intenzionato a lasciare il Paese entro martedì, ma ancora non è stata fissata la data e l'ora della fine della fine delle operazioni. Cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul.Il 15 agosto i talebani* sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale, mentre Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".Al momento, nel Paese è in atto una crisi umanitaria, con migliaia di sfollati che stanno cercando di fuggire in seguito alla presa di potere da parte del gruppo estremista. Le operazioni di ritiro dovranno essere completate entro il 31 agosto.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

MG Mg HANNO LASCIATO TANTI ARMI CHE SI PUO' ARMARE UN PICCOLO ESERCITO , SI SONO MESSI D'ACCORDO 0

1

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan