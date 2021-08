https://it.sputniknews.com/20210829/erdogan-turchia-disposta-ad-aiutare-talebani-nel-consolidamento-ruolo-delle-donne-12706977.html

Erdogan: "Turchia disposta ad aiutare talebani nel consolidamento ruolo delle donne"

La Turchia è pronta a fornire assistenza alle riforme in Afghanistan volte al consolidamento del ruolo delle donne, ha dichiarato il presidente turco Recep... 29.08.2021, Sputnik Italia

"Faremo tutto ciò che è in nostro potere per far sì che le donne afghane siano più vicine al punto dove si trovano le nostre donne. Tuttavia, le condizioni di vita in Afghanistan sono diverse dalle nostre, dove ora sta proseguendo un certo processo e dobbiamo vedere come finirà. Mi pare che le visioni dei Talebani* sulle donne ora siano diverse da quelle che avevano 20 anni fa. Probabilmente, non ci sarà nessuna resistenza. Siamo pronti a fornire qualsiasi assistenza di cui ci chiederanno per sostenere tale approccio riformista", ha affermato Erdogan ai giornalisti turchi a bordo dell'aereo in volo di ritorno da Sarajevo.Come dichiarato dal capo di Stato, riporta il canale televisivo NTV, aveva parlato qualche volta con donne deputate del parlamento dell'Afghanistan.La situazione in Afghanistan si è inasprita bruscamente nelle ultime settimane, fino alla presa del potere da parte dei Talebani ed alla fuga del presidente Ghani.L'evacuazione degli impiegati stranieri e degli afghani che hanno lavorato con le missioni straniere procede mediante l'unico aeroporto a Kabul.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

